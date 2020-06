POL-HRO: Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Bad Kleinen

Wismar (ots) - Am 17.06.2020 gegen 00:50 Uhr kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Steinstraße in Bad Kleinen. Insgesamt waren mehr als 40 Kameraden der Feuerwehren Bad Kleinen, Grevesmühlen, Neukloster, Losten und Hohen Viecheln zur Brandbekämpfung eingesetzt. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in einer Wohnung im 2 OG aus und konnte gelöscht werden. Elf Bewohner des Hauses wurden durch die Feuerwehr gerettet, wobei zwei Mieter (ein 22-jähriger Mann und eine 27-jährige Frau) mit Verdacht auf Rauchintoxikation stationär aufgenommen wurden. Insgesamt sind sechs Wohnungen des Wohnhauses derzeit nicht mehr bewohnbar, es entstand ein Sachsachen von ca. 70.000EUR. Alle Mieter des Hauses kehrten nicht in ihre Wohnungen zurück und sind anderweitig untergebracht. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



