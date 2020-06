POL-HRO: Verkehrsunfall zwischen Sattelzug und Autokran auf der A 20

Wismar (ots) - Am 16.06.2020 ereignete sich gegen 16:00 Uhr auf der A 20, Richtungsfahrbahn Lübeck, zwischen der Anschlussstelle Zurow und dem Autobahnkreuz Wismar ein Verkehrsunfall mit einem Sattelzug und einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine. Die selbstfahrende Arbeitsmaschine/Autokran befuhr den Hauptfahrstreifen der A 20 mit ca. 75 km/h. Der dahinterfahrende Sattelzugführer scherte zum Überholen teilweise auf den Überholfahrstreifen. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der 39-jährige deutsche Fahrzeugführer dann mit seinem Sattelzug mit der hinteren linken Fahrzeugseite des Autokrans. Durch den Zusammenstoß wurde die Kranführerkabine aus ihrer Halterung gehoben und drohte auf die Fahrbahn zu fallen. Der Gesamtschaden wird auf 70.000,- EUR geschätzt. Für die Reparatur des Autokrans kam ein weiterer Kran zum Einsatz. Die A 20 in Richtung Lübeck wurde für die Reparaturarbeiten knapp zwei Stunden halbseitig gesperrt.



