POL-HRO: Fahrradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Rostock (ots) - Am 15. Juni kam es gegen 12 Uhr in Rostocker Reutershagen auf Höhe der Hamburger Straße / Ecke Kuphalstraße zu einem Verkehrsunfall. Daran beteiligt waren ein 29-jähriger Fahrradfahrer sowie eine 34-jährige Autofahrerin.



Nach bisherigen Angaben fuhr der Fahrradfahrer zügig entlang der Hamburger Straße in Richtung Innenstadt. Der Pkw befuhr ebenfalls die Hamburger Straße und wollte nach rechts in die Kuphalstraße abbiegen. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß, bei dem sich der Radfahrer mehrere Verletzungen zuzog. Der Radfahrer wurde vor Ort im Rettungswagen behandelt und schließlich mit schweren Verletzungen u.a. am Kopf in eine Klinik gebracht. Die Polizei nahm eine Verkehrsunfallanzeige auf.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock Sarah Schüler Ulmenstr. 54 18057 Rostock Telefon: 0381/4916-3041 E-Mail: sarah.schueler@polmv.de http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit? www.twitter.com/polizei_rostock https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108765/4625602 OTS: Polizeiinspektion Rostock



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell