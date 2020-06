POL-HRO: Wahlkreisbüro in Lübtheen beschädigt

Rostock/Lübtheen (ots) -



Bisher unbekannte Täter haben im Zeitraum vom 12. Juni, 16 Uhr, bis 15. Juni, 9.30 Uhr, die Scheiben des AfD-Wahlkreisbüros in der Salzstraße in Lübtheen beschädigt. Mithilfe eines Gegenstandes wurde wiederholt versucht, die Verglasung der Eingangstür einzuschlagen. Die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen.



Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Ludwigslust unter der Telefonnummer 0387/4411156 sowie jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Sophie Pawelke Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4625406 OTS: Polizeipräsidium Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell