POL-LWL: Kleinkraftrad prallte mit Tretroller zusammen- zwei Leichtverletzte

Ludwigslust (ots) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Kleinkraftrad und einem Tretroller sind am Dienstagnachmittag zwei Personen leicht verletzt worden. Beide Fahrzeuge stießen gegen 13:30 Uhr in der Christian- Ludwig-Straße zusammen, wobei beide Fahrzeugführer stürzten. Dabei zogen sich der 17-jährige deutsche Fahrer des Kleinkraftrades als auch der 12-jährige deutsche Fahrer des Tretrollers Hautabschürfungen zu. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.



