POL-NB: Holztransporter mit falschen Kennzeichen gestoppt

Zirtow (ots) - Am 15.06.2020 gegen 09:30 Uhr haben die Beamten des besonderen Verkehrsüberwachungsdienstes des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Altentreptow auf der B 198 kurz vor der Ortschaft Wesenberg einen Lkw mit Anhänger, welcher vollständig mit Langholz beladen war, zur Verkehrskontrolle angehalten und überprüft.



Den Beamten ist es gelungen das Fahrzeuggespann hinter Wesenberg auf dem Parkplatz Zirtow anzuhalten und einer Kontrolle zu unterziehen. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 59-jährigen Deutschen. Eine Auswertung des digitalen Fahrtenschreibers ergab, dass der Fahrer statt der erlaubten 60km/h mit einer Geschwindigkeit von 84 km/h gefahren war und auch gegen Arbeitszeitvorschriften verstoßen hatte, was eine Ordnungswidrigkeit darstellt.



Des Weiteren befanden sich an dem Fahrzeuganhänger falsche Kennzeichen und es war eine fremde Fahrzeugidentifizierungsnummer angebracht. Die vorgelegte Zulassungsbescheinigung stimmte ebenfalls nicht mit dem Fahrzeuganhänger überein.



Die Beamten haben somit ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des Kennzeichenmissbrauchs, der Urkundenfälschung, des Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz, Pflichtversicherungsgesetz, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung und Fahrzeugzulassungsordnung gegen den Fahrer und den Halter (Firmeninhaber) eingeleitet. Die angebrachten Kennzeichen wurden als Beweismittel sichergestellt und dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt.



Rückfragen bitte an:



Kathrin Jähner Polizeiinspektion Neubrandenburg Telefon: 0395/5582-5003 E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/4624890 OTS: Polizeiinspektion Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell