POL-LWL: Fahrradfahrer bei Sturz leicht verletzt

Sternberg (ots) - In Sternberg hat sich am Montagnachmittag ein 69-jähriger Mann bei einem Sturz mit seinem Fahrrad leichte Verletzungen zugezogen. Der Vorfall ereignete sich gegen 17 Uhr auf dem Mecklenburgring. Ersten Erkenntnissen zufolge überschlug sich der Mann mit seinem Fahrrad beim Überqueren einer Straße. Ursache war vermutlich die zu starke Betätigung der Vorderradbremse. Der leicht verletzte deutsche Fahrradfahrer wurde anschließend vor Ort medizinisch behandelt.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust Pressestelle Klaus Wiechmann Telefon: 03874/411 304 E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: @PolizeiLWL Instagram: @polizei.mv.lup Facebook: Polizei Westmecklenburg



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/4624706 OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell