POL-ANK: Polizei beendet Veranstaltung in Löcknitz

Löcknitz (ots) - Am vergangenen Samstag, den 13. Juni 2020, fand in Löcknitz eine genehmigte Familienfeier auf dem Gelände eines Imbiss in der Pasewalker Straße statt. Unter Berücksichtigung der 5. Corona-Übergangs-Landesverordnung MV wurde sie für nicht mehr als 30 teilnehmende Person zugelassen. Zu den Auflagen gehörte ebenso das Führen einer Gästeliste mit vollständigen Namen, Adressen sowie auch Telefonnummern der Teilnehmenden.



Gegen 17.00 Uhr trafen die ersten Gäste dieser Feier ein. Das Grundstück füllte sich so sehr, dass die eingesetzten Beamten gegen 19.30 Uhr Rücksprache mit der Anmelderin der Veranstaltung hielten - augenscheinlich waren zu dem Zeitpunkt mehr als 30 Gäste vor Ort. Die Beamten wiesen auf die Auflagen der Veranstaltung hin und baten das Vorzeigen der Anwesenheitsliste. Diesen Aufforderungen kamen die Verantwortlichen nur teilweise nach, sodass die Polizei eine Identitätsfeststellung aller anwesenden Personen durchführen musste. Währenddessen kam es zu einer Beleidung der eingesetzten Polizisten. Insgesamt wurden 66 Personen auf dem Gelände festgestellt, demzufolge die Polizei darauf hingewiesen hat, die Gästezahl deutlich zu reduzieren, damit die Auflagen eingehalten werden können. Auch diesen Aufforderungen gingen die Teilnehmenden nur teilweise nach, sodass auf Hinwirken durch die Polizei die Veranstaltungsanmelderin die Feierlichkeiten gegen 22.20 Uhr für beendet erklärte.



Neben der Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Corona-Übergangs-Landesverordnung MV sowie auch der Beleidung eines Polizeibeamten wurde ebenso eine Anzeigen wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss aufgenommen, da ein Teilnehmer beim Verlassen der Feier stark alkoholisiert am öffentlichen Straßenverkehr teilnahm.



