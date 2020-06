POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Radfahrer in 18311 Ribnitz-Damgarten (LK V-R)

Ribnitz-Dammgarten (ots) -



Am 13.06.2012 gegen 12:10 Uhr kam es in 18311 Ribnitz-Dammgarten im Kreisverkehr beim Rostocker Tor zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW mit Anhänger und einem Fahrradfahrer. Die 30-jährige deutsche Fahrerin eines PKW Skoda Octavia befuhr den Kreisverkehr aus der Rostocker Straße kommend in Richtung Am See. Dabei beachtete sie nicht den bereits im Kreisverkehr fahrenden 58-jährigen deutschen Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrradfahrer und dem Anhänger des PKW. Dadurch verlor der Fahrradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Hierbei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Dort wurde er stationär aufgenommen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf 500,- EUR.



Im Auftrag



Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit Telefon: 0395/5582-2041 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: @Polizei_PP_NB



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4622667 OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell