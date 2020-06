POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Motorradfahrern im LK V-G

Greifswald (ots) -



Am 13.06.2020 meldete die Rettungsleitstelle des LK V-G um 14:31 Uhr einen Verkehrsunfall mit zwei verletzten Motorradfahrern auf der K 99 zwischen Loitz und Zeitlow. Die beteiligten Kradfahrer befuhren hintereinander die K99 aus Richtung Zeitlow kommend in Richtung Loitz. Die 52-jährige deutsche Fahrzeugführerin des vorausfahrenden Motorrades Kawasaki stürzte aus unbekannter Ursache mit ihrem Krad. Der dem Motorrad Kawasaki folgende 60-jährige deutsche Fahrzeugführer einer BMW fuhr in weiterer Folge über die gestürzte Motorradfahrerin und kam anschließend zu Fall. Beide Personen wurden bei dem Verkehrsunfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. An den Krädern entstand ein Sachschaden von 1000,- Euro. Der verletzte Kradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber, die Kradfahrerin mit einem Krankenwagen in das Klinikum Greifswald eingeliefert und stationär aufgenommen. Die Ursachen zum Unfallhergang bleiben zu ermitteln.



Matthias Trotzky Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle



