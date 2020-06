POL-HRO: Versammlungen auf dem Neuen Markt in Rostock

Rostock (ots) - Am heutigen Samstagnachmittag fanden in der Zeit von 14.00 bis 17.00 Uhr auf dem Neuen Markt zwei Versammlungen statt, die jeweils mit entsprechenden Auflagen zur Gewährleistung des Infektionsschutzes sowie zur öffentlichen Sicherheit und Ordnung versehen wurden. Die Volksinitiative ´Sofort zurück zur Demokratie´ hatte bereits im Vorfeld eine Versammlung zum Thema ´Füreinander miteinander für Frieden und Demokratie´ angemeldet. An dieser stationären Kundgebung nahmen insgesamt ca. 100 Bürgerinnen und Bürger, größtenteils in Familie, teil. Eine weitere Versammlung wurde spontan kurz vor 14.00 Uhr von zwei Jugendlichen vom Bündnis ´Rostock für future´ angemeldet. Bei dieser Gegenkundgebung unter dem Motto ´Vereint hinter der Wissenschaft´ versammelten sich ca. 55 Personen. Bei beiden Kundgebungen wurde Musik gespielt und die Meinung mittels Redebeiträgen sowie Transparenten geäußert. Die beiden Zusammenkünfte verliefen friedlich.



Seitens der Polizei des Landes Mecklenburg-Vorpommern waren 109 Polizeibeamtinnen und -beamte im Einsatz, die die Durchführung der Versammlungen in neutraler Weise für alle Grundrechtsträger gewährleisteten.



