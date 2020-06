POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten und einer leichtverletzten Motorradfahrerin

Grimmen (ots) -



Am 12.06.2020 gegen 17:25 Uhr ereignete sich auf der B 194, am Abzweig nach Reinberg ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer und eine Person leicht verletzt wurden. Eine Motorradgruppe von vier Krädern befuhr die B 194 aus Richtung Stralsund kommend in Richtung Demmin. An der Kreuzung zur L 30 musste eine 60-jährige deutsche Motorradfahrerin, welche aus der Nähe von Dargun stammt, mit ihrem Motorrad verkehrsbedingt anhalten. Die nachfolgende, ebenfalls 60-jährige deutsche Motorradfahrerin aus Dagrun, bemerkte dies zu spät und fuhr in der weiteren Folge auf das vorausfahrende Motorrad auf. Bei dem Zusammenstoß wurde die auffahrende Fahrzeugführerin nur leicht und die andere Fahrerin schwer verletzt. Die Schwerverletzte wurde mittels Rettungswagen ins Krankenhaus nach Bartmannshagen verbracht. Beide Motorräder waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch die Angehörigen geborgen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3500 Euro geschätzt. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme und der notwendigen Versorgung der Verletzten an der Unfallstelle vorbei geleitet.



Im Auftrag



Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit Telefon: 0395/5582-2041 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: @Polizei_PP_NB



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4622384 OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell