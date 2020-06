POL-SN: Motorradfahrer flüchtet nach Unfall zu Fuß

Schwerin (ots) - Weil eine Opel-Fahrerin die Geschwindigkeit ihres Fahrzeuges verkehrsbedingt verringerte, fuhr ein Motorradfahrer mit hoher Geschwindigkeit auf und stürzte.



Die Fahrzeugführerin verließ sofort ihr Fahrzeug um nach dem Motorradfahrer zu schauen. Dieser sagte nur, dass er für den Schaden aufkommen wird, dann flüchtete er zu Fuß.



Der Verkehrsunfall ereignete sich am gestrigen Abend in der Speicherstraße, zur Einmündung Lagerstraße.



Die Polizei wurde vor Ort durch den eigentlichen Halter des Motorrades kontaktiert. Dieser gab an, dass sein Sohn einem Bekannten das Bike kurz zu einer Spritztour ausgeliehen hatte.



Dieser sei dann ohne Motorrad zu ihm zurückgekehrt, sichtlich mitgenommen, und habe den Schutzhelm übergeben und erklärt, dass er schnell wegmüsse. Mit einem Fahrrad fuhr der junge Mann dann in unbekannte Richtung davon.



Der Unfallflüchtige ist namentlich bekannt, gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.



Am Krad entstand Totalschaden, der beteiligte Pkw wurde im Heckbereich erheblich beschädigt.



