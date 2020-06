POL-SN: Patient aus der Helios-Klinik vermisst

Schwerin (ots) - Seit dem gestrigen Tag wird er georgische Staatsbürger Levan Ziskarashvili aus dem Helios-Klinikum vermisst.



Der 36-Jährige trägt dunkle Sachen und läuft wahrscheinlich auf Badelatschen.



Er ist 171cm groß, hat dunkle bis graue Haare.



Herr Ziskarashvili bedarf dringender medizinischer Behandlung. Die Polizei ist derzeit mit Suchkräften und einem Personenspürhund im Einsatz.



Hinweise zur Person bitte an das Polizeihauptrevier unter 0385/5180-2224 oder per Notruf 110



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin Pressestelle Steffen Salow Telefon: 0385/5180-3004 E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/83338/4621886 OTS: Polizeiinspektion Schwerin



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell