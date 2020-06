POL-HWI: Alkohol am Steuer

Lützow (ots) - Gesten Morgen gegen 10:00 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeireviers Gadebusch einen Autofahrer auf der Bundestraße 104 in Lützow. Dabei stellten sie bei einem 50-jährigen Deutschen einen Atemalkohol von 2,25 Promille fest. Sie ordneten eine Blutprobenentnahme an und stellten seinen Führerschein sicher. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.



