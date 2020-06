POL-LWL: Geplatzter Autoreifen vermutlich Ursache für Verkehrsunfall

Sternberg (ots) - Ein geplatzter Autoreifen war vermutlich die Ursache für einen Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der B 192 in Holzendorf, bei dem der Autofahrer unverletzt blieb. Ein PKW war plötzlich nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Schutzplanke geprallt. Dabei wurde die Schutzplanke auf einer Länge von rund 30 Metern beschädigt. Der Fahrer brachte den PKW anschließend wieder unter Kontrolle und kam auf der Straße zum Stehen. Der durch die Kollision entstandene Gesamtschaden wird ersten Schätzungen zufolge auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Das beschädigte Unfallauto musste abgeschleppt werden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust Pressestelle Klaus Wiechmann Telefon: 03874/411 304 E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: @PolizeiLWL Instagram: @polizei.mv.lup Facebook: Polizei Westmecklenburg



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/4620593 OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell