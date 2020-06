POL-HST: Fahrradcodierung und Tipps zum Einbruchschutz in Zingst

Zingst (ots) - Am 15.06.2020 wird in Zingst in Zusammenarbeit mit dem dortigen Fahrradverleih wieder eine kostenlose Fahrradcodierung sowie eine kriminalpolizeiliche Beratung zum Thema Einbruchschutz angeboten.



Die Präventions- und Kontaktbeamten der Polizeiinspektion Stralsund codieren die Fahrräder am Postplatz 3 in Zingst in der Zeit von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Hierzu ist ein Personalausweis und im Falle eines zu codierenden E-Bike der Schlüssel für den Akku mitzubringen, da dieser kurzzeitig ausgebaut werden muss.



Ob Eigentümer oder Mieter, ob Firmen-, Geschäfts- oder Wohnhausbesitzer - über die Möglichkeiten eines effektiven Einbruchschutzes informiert Karsten Block von der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle. Er steht für Interessierte und Fragen rund um das Thema - Wie kann ich Fenster/Türen sichern? - in der Zeit von 10:00 Uhr bis ca. 14:00 Uhr zur Verfügung.



Eine vorige Anmeldung ist nicht erforderlich. Auf die bestehenden Hygieneregelungen, wie Abstand halten, wird im Vorfeld sowie vor Ort hingewiesen.



