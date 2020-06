POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 14jährigem Mädchen

Wismar (ots) - Die Öffentlichkeitsfahndung nach der 14jährigen Jugendlichen aus Selmstorf (unsere Meldung vom 09.06.20, 15:49 Uhr)ist beendet. Die Gesuchte kehrte am frühen Dienstagabend in ihre Wohnruppe zurück. Wir bedanken uns für die Unterstützung bei dieser Fahndung.



Im Falle der Übernahme von Bild und Daten dieser Fahndung auf eigene Portale, wird gebeten, diese zu löschen bzw. zu anonymisieren.



Gert Frahm Polzeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock



