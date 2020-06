POL-HRO: Fahrradunfall auf Hamburger Straße

Rostock (ots) - Am vergangenen Dienstag gegen 16:45 Uhr ereignete sich ein Unfall mit zwei beteiligten Fahrradfahrern im Bereich Reutershagen. Die beteiligte Fahrradfahrerin meldete sich später auf dem zuständigen Polizeirevier. Die Polizeibeamten nahmen daraufhin eine Verkehrsunfallanzeige auf.



Nach ersten Erkenntnissen stieß bei dem Fahrradunfall die 59-jährige Fahrradfahrerin mit einem anderen Fahrradfahrer auf Höhe der Hamburger Straße / Einmündung Tschaikowskistraße zusammen. Die 59-Jährige wollte die Hamburger Straße bei Grüner Ampelschaltung in Richtung Tschaikowskistraße queren, als der Fahrradfahrer mit ihr zusammenstieß. Beide Beteiligten stürzten. Nach Angaben der Frau entstanden durch den Unfall ein Sachschaden sowie leichte Verletzungen bei den beiden beteiligten Personen. Eine ärztliche Untersuchung durch den RTW wurde durch die Beteiligten vor Ort abgelehnt. Bei den Beteiligten handelt es sich um Personen deutscher Herkunft.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock Sarah Schüler Ulmenstr. 54 18057 Rostock Telefon: 0381/4916-3041 E-Mail: sarah.schueler@polmv.de http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit? www.twitter.com/polizei_rostock https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108765/4619489 OTS: Polizeiinspektion Rostock



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell