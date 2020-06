POL-ANK: Diebstahl eines Aufsitzrasenmähers in Bansin

Bansin (ots) - In der Zeit vom 6. Juni, gegen 16.00 Uhr, bis zum 10. Juni 2020 um 8.00 Uhr haben unbekannte Täter einen Aufsitzrasenmäher aus einer Tiefgarage in der Seestraße gestohlen. Es handelt sich um einen Rasenmäher der Marke STIGA (Modell Park 120) im Wert von etwa 2.000 Euro.



Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen im Bereich des genannten Tatortes gemacht haben, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Heringsdorf 038378-2790 oder aber jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



