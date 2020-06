POL-LWL: Autofahrerin unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen

Parchim (ots) - Die Polizei hat am Dienstagmorgen in Parchim eine 31-jährige Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen, die einem Vortest zufolge unter dem Einfluss illegaler Drogen stand. Der Vortest reagierte positiv auf Amphetamin. Gegen die deutsche Frau wurde Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.



