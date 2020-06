POL-HRO: Versammlungsgeschehen in Rostock am 8. Juni 2020

Rostock (ots) - Am Montagabend, dem 8. Juni 2020, kam es in der Rostocker Innenstadt im Bereich Neuer Markt zu mehreren Versammlungen. Das Versammlungsgeschehen begann 17 Uhr und endete 20 Uhr.



Im Bereich Neuer Markt gab es zwei angemeldete Demonstrationen: ´Die Würde der Menschen ist unantastbar´ auf der Nord- sowie der Südseite des Neuen Marktes sowie der zweiten Versammlung ´Jenseits von Staat und Kapital. Die neue Normalität muss anders, sie muss sozialer werden.´ auf der Grünfläche ´Am Vogelsang´.



Insgesamt nahmen rund 150 Menschen an der Versammlung auf dem Neuen Markt und ca. 110 an der zweiten Versammlung auf der Grünfläche teil. Beide wurden ordnungsgemäß im Vorfeld bei der Stadt Rostock angemeldet. Eine weitere angemeldete Versammlung ´Montagskundgebungen´ konzentrierte sich auf dem Universitätsplatz.



Die Versammlung ´Die Würde der Menschen ist unantastbar´ begann um 18 Uhr, die zweite Versammlung formierte sich bereits eine Stunde früher. Die Versammlungsteilnehmer aller Versammlungen trugen Plakate und äußerten ihre Kundgebungsinhalte über Lautsprecher. Auf dem Neuen Markt mussten die Versammlungsteilnehmer darauf hingewiesen werden, auch innerhalb des Versammlungsortes Abstand zu halten. Es wurde eine Strafanzeige gegen neun Personen aus Rostock wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz gestellt. Es wurden gegen diese Personen neun Platzverweise ausgesprochen.



Mit rund 130 eingesetzten Mitarbeitern der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern wurde die friedliche und vielfältige Versammlungslage begleitet und das Recht auf Versammlungsfreiheit für die angemeldeten Kundgebungen gewährleistet.



