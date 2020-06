POL-HWI: Geschwindigkeitsüberwachung auf der A 20

Wismar (ots) - Am vergangenen Freitag, dem 05. Juni, führte das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf Geschwindigkeitsmessungen auf der A 20, nahe der Anschlussstelle Schönberg (Fahrtrichtung Lübeck), durch. Im Zeitraum von 05:30 bis 19:00 Uhr maßen die Beamten 7.980 Kraftfahrzeuge. Insgesamt stellten sie dabei 260 Geschwindigkeitsverstöße, 158 im Verwarn- und 102 Bußgeldbereich, fest. Zwei Autofahrer, die bei erlaubten 130 km/h mit 231 bzw. 201 km/h gemessen wurden, müssen nun mit Geldbußen in Höhe von 600 EUR, zwei Punkten und einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen.



