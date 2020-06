POL-SN: Brand eines Doppelwohnhauses in der Gartenstadt

Schwerin (ots) - Ein 64-jähriger Bewohner betrieb am heutigen Morgen in seinem offenen Wintergarten einen Gasgrill. Nach ersten Erkenntnissen ließ der Mann den Grill unbeaufsichtigt zurück.



In der Zwischenzeit kam es zum Ausbruch eines Brandes. In der Nähe befindliche Gartenmöbel fingen Feuer. Die Flammen breiteten sich in der weiteren Folge auf den Dachstuhl des Doppelhauses aus.



Zu dieser Zeit befanden sich die Bewohner der anderen Haushälfte nicht vor Ort.



Zum Einsatz kam die Schweriner Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehren ´Schloßgarten´ und ´Wüstmark´. Die Freiwillige Feuerwehr ´Mitte´ stand für weitere Einsätze in Bereitschaft.



Ob ein technischer Defekt oder ein unsachgemäßer Gebrauch ursächlich für den Brandausbruch ist, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.



An dem Haus entstand ein Gesamtschaden von ca. 250.000 EUR. Die Doppelhaushälfte ist nicht mehr bewohnbar. Personen wurden nicht verletzt.



