POL-NB: Baumaterial im Wert von 21.000 EUR von Straßenbaustelle entwendet

Groß Varchow (ots) - In der Zeit vom 05.06.2020 16.00 Uhr bis 08.06.2020 07.00 Uhr ist es nahe der Ortschaft Möllenhagen, an der Verbindungsstraße zwischen Groß Varchow und Voßfeld, zum Diebstahl von Baumaterialien von einer dortigen Straßenbaustelle gekommen.



An der genannten Örtlichkeit finden derzeit Bauarbeiten zum Ausbau des Glasfasernetzes statt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben unbekannte Täter 12 metallene Zaunfelder, die zur Absicherung der Baustelle dienten, sowie 50 Gewindestangen eines Horizontalbohrers entwendet. Die Gewindestangen wiegen ca. 30 - 40 kg und sind ca. 3m lang. Der Gesamtschaden wird auf ca. 21.000EUR geschätzt.



Zur Spurensuche und -sicherung waren die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg im Einsatz. Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle in Waren aufgenommen.



Wir bitten Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Nähe des Tatortes gesehen haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Waren unter der Telefonnummer 03991- 176 0 entgegen.



