POL-NB: Waffe und Führerschein nach Unfall sichergestellt

Ueckermünde (LK VG) (ots) - Am 06.06.2020, gegen 21.00 Uhr ereignete sich in Torgelow in der Eggesiner Straße ein Verkehrsunfall. Ein Jäger (deutscher Staatsangehöriger), welcher auf dem Weg zur Pirsch war und mit seinem PKW von der L 32 nach links in den Wald abbiegen wollte, wurde in einen Unfall verwickelt. Während des Abbiegevorganges wurde er von zwei Fahrzeugen links überholt. Das erste Fahrzeug überholte den Abbiegenden noch ohne einen Zusammenstoß auszulösen. Ein Krad als zweites Fahrzeug konnte trotz Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß nicht vermeiden, fuhr von hinten in den abbiegenden PKW des Jägers und stürzte. Der 17- jährige Fahrer (deutscher Staatsangehöriger) erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf mindestens 2.600 Euro geschätzt. In diesem Zusammenhang wird der unbekannt gebliebene Fahrer des PKW, welcher den Überholvorgang abschließen konnte, gebeten, sich als Zeuge zu melden. Während der Unfallaufnahme fiel der Jäger bei der Fahrtüchtigkeitsüberprüfung mit einem Atemalkoholwert von 1,45 Promille auf. Weiterhin führte er ein Jagdgewehr mit. Die Waffe und der Führerschein wurden durch die Beamten sichergestellt.



