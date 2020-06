POL-HRO: Gemeinschädliche Sachbeschädigung im Fischerdorf Rostock-Lichtenhagen

Rostock (ots) -



Am Abend des 06.06.2020 teilte ein aufmerksamer Spaziergänger im Polizeirevier Rostock-Lichtenhagen seine Feststellung zur beschädigten Skulptur ´Flamingo und Kranich´ im Fischerdorf Lichtenhagen mit.



Die Skulptur wurde im Jahr 2010 als gestohlen gemeldet und galt lange als verschollen. Nachdem sie im Jahr 2018 aus einem Teich im Fischerdorf geborgen und umfangreich restauriert worden war, konnte sie wieder im Fischerdorf platziert werden.



Nun sind die Bronzevögel erneut angegriffen worden. Im Stelzenbereich des ´Flamingo´ wurde die Skulptur so beschädigt, dass der ´Flamingo´ zu Fall kam und neben dem ´Kranich´ lag. Die nicht mehr ortsfesten Teile wurden vor Ort durch die Polizei sichergestellt und werden kriminaltechnisch auf Spuren untersucht.



Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.



Das Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen wurde bereits verständigt.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zur Tat machen oder Hinweise zu möglichen Tätern geben? Hinweise nimmt das Polizeirevier Rostock-Lichtenhagen unter Tel. 0381-77070, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



