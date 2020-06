POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall mit 2 Verletzten auf der B105 in Neubukow

PI Güstrow (ots) -



Am Samstag, den 06.06.2020 kam es um 12:55 Uhr in Neubukow Höhe der Esso-Tankstelle zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Fahrzeugführer aus Erfurt befuhr mit seinem Pkw Suzuki aus Richtung Wismar die B 105, als er plötzlich aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und in den Gegenverkehr lenkte. Dort stieß er mit einem ihm entgegen kommenden Transporter zusammen, überschlug sich durch den Aufprall mehrfach und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Der Fahrzeugführer konnte den Pkw zunächst nicht verlassen und musste durch die freiwillige Feuerwehr Neubukow befreit werden. Am Unfallort waren neben der Feuerwehr auch zwei Rettungsfahrzeuge sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Unfallverursacher und der deutsche Fahrzeugführer des Transporters wurden leicht verletzt und in das Krankenhaus Bad Doberan verbracht. Die B 105 war zur Bergung der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge über eine Stunde voll gesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000 EUR.



