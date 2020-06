POL-HRO: Verkehrsunfall auf BAB 24 mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

Stolpe (ots) -



Am 05.06.2020 ereignete sich gegen 17:30 Uhr auf der BAB 24, Richtungsfahrbahn Berlin zwischen Parchim und Suckow ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.



Ein 37-jähriger polnischer Fahrer eines Sattelzuges befuhr die BAB 24 in Richtung Berlin. Zwischen den benannten Anschlusstellen kam es an der Zugmaschine zu einem Reifenschaden. Die Reifenteile blieben auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn liegen.



Die nachfolgenden Fahrzeuge konnten nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhren über die Reifenteile. Hierdurch kam es zu teilweise erheblichen Beschädigungen an den Fahrzeugen. Insgesamt wurden durch umherfliegende Reifenteile sechs nachfolgende PKW beschädigt, fünf von ihnen waren nicht mehr fahrbereit. Die deutschen Insassen der beteiligten PKW im Alter von 25 bis 66 Jahren wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 24.000,-EUR.



