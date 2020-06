POL-NB: Ergebnisse der Auftaktveranstaltung ´Fahren-Ankommen-Leben´

Neubrandenburg (ots) - Nach einer coronabedingten Pause ist am gestrigen Donnerstag, 4. Juni 2020, die landesweite Kampagne ´Fahren.Ankommen.Leben´ gestartet. Beamte aus allen acht Polizeiinspektionen kontrollierten die Verkehrsteilnehmer diesmal zum Thema ´Alkohol und Drogen´. Insgesamt wurden bis in die Abendstunden 1800 Autos, sowie einige Rad- und Motorradfahrer überprüft. 17 Fahrer fuhren unter dem Einfluss von Alkohol, bei 21 kontrollierten Personen konnte der Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Den Höchstwert der Alkoholfahrten erreichte ein 36-jähriger Kradfahrer in Sassnitz. Sein Atemalkoholwert lag bei 2,13 Promille. Die Kontrollen zum Schwerpunkt ´Alkohol und Drogen´ werden den gesamten Monat Juni andauern.



