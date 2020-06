POL-LWL: Frau bei Auffahrunfall leicht verletzt

Parchim (ots) - Die 47-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades wurde am späten Donnerstagvormittag bei einem Auffahrunfall in Parchim leicht verletzt. Die motorisierte Zweiradfahrerin prallte auf dem Ostring mit ihrem Fahrzeug gegen einen PKW. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, ist sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen die deutsche Fahrerin des Kleinkraftrades wurde Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet.



