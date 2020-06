POL-HWI: GeschwindigkeitsÃ¼berwachung

Gadebusch (ots) - Am Abend des 02. Juni kontrollierte das Polizeirevier Gadebusch die Einhaltung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit auf der B 104 am Abzweig Möllin. In der Zeit von 18:45 bis 21:00 Uhr maÃ~en sie bei erlaubten 70 km/h insgesamt 53 Kraftfahrzeuge und stellten dabei 14 Ã~bertretungen fest. Zehn davon lagen im BuÃ~geld- und nur vier im Verwarngeldbereich. Ein Mercedesfahrer, der 33 km/h zu schnell unterwegs war, muss nun mit einem BuÃ~geld in Höhe von 120 EUR, einem Punkt und einem einmonatigem Fahrverbot rechnen.



