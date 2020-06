POL-SN: ´Knaller´ erwischt

Schwerin (ots) - Es ist verboten, es stört Mitmenschen und Tiere, besonders zur Schlafenszeit.



In der vergangenen Nacht wurde die Polizei gegen 01.30 Uhr zur Skaterbahn in die GagarinstraÃ~e, im Stadtteil MueÃ~er Holz, gerufen, dort sollen Anwohner durch laute Knallgeräusche aufgeschreckt worden sein.



Die Polizei war schnell vor Ort und stellte vier Personen fest. Dabei handelte es sich um zwei Frauen und zwei Männer im Alter von 17-21 Jahren.



Die vier Deutschen gaben zu, Feuerwerkskörper gezündet zu haben, in unmittelbarere Nähe befanden sich noch Ã~berreste von abgebrannten Knallkörpern.



Den Anwesenden wurde der Vorhalt gemacht, gegen das Sprengstoffgesetz verstoÃ~en zu haben.



Die Polizeibeamten fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, die Betroffenen müssen mit einer Geldstrafe im unteren dreistelligen Bereich rechnen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin Pressestelle Steffen Salow Telefon: 0385/5180-3004 E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/83338/4613990 OTS: Polizeiinspektion Schwerin



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell