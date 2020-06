POL-NB: Brand einer Papiertonne auf dem Hinterhof eines Imbiss

Neubrandenburg (ots) - Am 04.06.2020 gegen 05:45 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidium Neubrandenburg über die Rettungsleitstelle Kenntnis über eine Rauchentwicklung in der Nähe des Neubrandenburger Bahnhofes.



Die eingesetzten Kräfte von Polizei und Feuerwehr konnten am Verbindungsweg zwischen dem Neubrandenburger Hauptbahnhof und des Busbahnhofes, auf dem Hinterhof eines dortigen Asia-Imbiss, den Brand einer Papiertonne feststellen. Des Weiteren hatte der Brand bereits auf einen dahinter befindlichen Holzzaun übergegriffen.



Die eingesetzten Kameraden der Feuerwehr Neubrandenburg haben den Brand gelöscht und ein Ã~bergreifen des Feuers auf den Imbiss verhindert. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- EUR. Verletzt wurde niemand.



Zur Spurensuche und -sicherung waren die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg vor Ort. Die Ermittlungen wurden aufgrund vorsätzlicher Brandstiftung im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen.



Die Polizei sucht zur Aufklärung der Tat Zeugen. Wer in den frühen Morgenstunden des 04.06.2020 verdächtige Personen in der Nähe des Tatortes bemerkt hat, wird gebeten sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395- 5582 5224 entgegen.



