POL-ANK: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer in Greifswald

Greifswald (ots) - Heute Morgen (03. Juni 2020, gegen 08.40 Uhr) ereignete sich in Greifswald auf der Schönwalder LandstraÃ~e ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 68-jähriger deutscher Radfahrer schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Mann die Schönwalder LandstraÃ~e in Fahrtrichtung Koitenhäger LandstraÃ~e. Der Radfahrer war auf dem Radweg unterwegs. An der Kreuzung zur Hans-Beimler-StraÃ~e wurde er von einer 44-jährigen deutschen Fahrerin eines BMW übersehen. Die Frau wollte an der Einmündung zur Schönwalder LandstraÃ~e nach rechts in Richtung Gützkower LandstraÃ~e abbiegen und stieÃ~ dabei mit dem von rechts kommenden Radfahrer zusammen. Der 68-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus Greifswald gebracht. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 1.100 Euro.



