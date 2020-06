POL-NB: Brand einer Lagerhalle eines holzverarbeitenden Betriebes in Loitz (LK Vorpommern-Greifswald)

Greifswald (ots) -



Am 02.06.2020, gegen 18:20 Uhr, kam es auf dem Gelände eines holzverarbeitenden Betriebes in Loitz zum Brand einer Lagerhalle. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei am Einsatzort stand die Halle bereits im Vollbrand. Beim Brandobjekt handelt es sich um eine ca. 2.000 qm große Lagerhalle, welche als Holzlager genutzt wird. Zur Brandbekämpfung waren insgesamt 213 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Loitz, Demmin, Passow, Dersekow, Sassen, Trantow, Grimmen, Tutow sowie des Gefahrgutzuges des Landkreises Vorpommern-Greifswald eingesetzt. Weiterhin wurden drei Rettungswagen zum Brandort entsandt. Die Löscharbeiten dauerten bis gegen 21:50 Uhr an. Während der Löscharbeiten erlitten zwei Kameraden der Feuerwehr Kreislaufprobleme. Sie wurden zur weiteren Behandlung mittels Rettungswagen ins Krankenhaus Demmin verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 500.000 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst aus Anklam war zur Spurensuche eingesetzt und führte vor Ort die Ermittlungen. Diese dauern an. Zur Untersuchung der genauen Brandursache wird am 03.06.2020 ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen.



