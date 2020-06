POL-HWI: Radfahrer mit 1,9 Promille unterwegs

Gadebusch (ots) - Am Nachmittag des vergangenen Samstag kontrollierte eine Polizeistreife einen 39-jährigen Radfahrer in der Rehnaer Straße in Gadebusch. Im Verlauf des Gespräches vernahmen die Beamten Alkoholgeruch und boten dem Radler einen freiwilligen Atemalkoholtest an. Der Mann, der eigenen Angaben zufolge auf dem Weg war, Alkoholika zu kaufen, wies einen Wert von 1,9 Promille auf. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.



