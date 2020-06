POL-NB: Zwei E-Bikes im Wert von 10.000EUR in Neustrelitz gestohlen

B 96/ Neustrelitz (ots) - Am gestrigen Tag, den 01.06.2020 in der Zeit von 12:30 bis 14.00 Uhr kam es auf einem Parkplatz an der Berliner Chaussee in Neustrelitz, nahe der B96, zum Diebstahl zweier hochwertiger E-Bikes im Wert von 10.000EUR.



Nach bisherigen Erkenntnissen parkte der Geschädigte sein Fahrzeug, einen Pickup mit Wohnmobilaufbau, an der genannten Örtlichkeit auf einem Parkplatz des dortigen Forsthauses und ging anschließend mit seiner Frau und seinem Hund im angrenzenden Wald spazieren. Als die Geschädigten zurückkehrten bemerkten sie, dass unbekannte Täter in der Zwischenzeit die am Heck auf einem Fahrradträger festgemachten und gesicherten beiden Fahrräder entwendet hatten. Es handelt sich bei den entwendeten Fahrrädern um zwei E-Bikes der Marke ´Haibike´ in den Farben Schwarz und Gelb. Der Gesamtschaden beträgt ca. 10.000EUR.



Die Ermittlungen zum Diebstahl wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle in Neustrelitz aufgenommen.



Die Polizei sucht Zeugen. Wer in der Zeit von 12:30 - 14.00 Uhr in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen bemerkt hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Neustrelitz unter der Telefonnummer 03981 - 258 224.



