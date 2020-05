LWSPA M-V: Sportbootführer mit 1,42 Promille auf dem Schweriner See unterwegs

Schwerin (ots) - In den gestrigen Nachmittagsstunden fiel den Beamten der Wasserschutzpolizeiinspektion Schwerin ein, mit 225 PS hochmotorisiertes, Sportboot auf, das zügig mit vier Personen besetzt aus dem Paulsdammkanal in den Schweriner Außensee fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten die Beamten einen erheblichen Alkoholgeruch beim deutschen Sportbootführer sowie bei seinen Familienangehörigen an Bord. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille. Dem 36-jährigen Sportbootführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Sein Motorboot musste vom eingesetzten Wasserschutzpolizeiboot nach Seehof geschleppt werden, da niemand an Bord das Fahrzeug führen durfte. Der 36-jährige Güstrower musste anschließend eine Blutprobenentnahme über sich ergehen lassen. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.



Annika Wegener, PHKin Schichtdienstleiterin Wasserschutzpolizeiinspektion Schwerin



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern Pressestelle Robert Stahlberg Telefon: 038208/887-3112 E-Mail: presse@lwspa-mv.de Internet: http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern Wasserschutzpolizeiinspektion Schwerin Telefon: 0385/555760 Fax: 0385/555720 E-Mail: wspi-schwerin@lwspa-mv.de www.facebook.com/WasserschutzpolizeiMV/



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108749/4610600 OTS: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern



Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell