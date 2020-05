POL-NB: Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten auf der Landesstraße 21 (L21), Höhe Dändorf, Landkreis Vorpommern-Rügen

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am 31.05.2020 gegen 14:20 Uhr ereignete sich auf der L21, am Abzweig Dändorf ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Ein 54-jähriger deutscher Kradfahrer fuhr auf der L21 aus Klockenhagen kommend in Richtung Wustrow. Eine 49-jährige deutsche PKW- Fahrerin eines PKW Nissan kam aus Richtung Dändorf und wollte nach links in Richtung Klockenhagen auf die L 21 auffahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Kradfahrer. Dieser erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus nach Rostock gebracht. Die 49-jährige Fahrzeugführerin des Nissans blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Bergungsarbeiten wurde die L21 vollgesperrt. Nach ca. einer Stunde war die Unfallstelle beräumt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 11.000,-Euro.



Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit Telefon: 0395/5582-2041 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: @Polizei_PP_NB



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4610582 OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell