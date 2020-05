POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person

Hohenkirchen (ots) -



Am 31.05.2020 gegen 00:30 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 02, Höhe Hohenkirchen bei Wismar, ein schwerer Verkehrsunfall mit einer getöteten Person.



Aus bisher ungeklärter Ursache setzte sich ein dunkel gekleideter 31-jähriger polnischer Fußgänger mit dem Rücken zum ankommenden Verkehr mittig auf den rechten Fahrbahnstreifen. Ein 40-jähriger syrischer PKW-Fahrer bemerkte den Fußgänger aufgrund der Lichtverhältnisse nicht rechtzeitig und es kam zum Zusammenstoß. Der 31-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß schwere Kopfverletzungen. Ein hinzugezogener Rettungswagen verbrachte den Verletzten in ein nahegelegenes Krankenhaus in Wismar. Dort erlag der Fußgänger seinen Verletzungen. Der PKW-Fahrer erlitt einen Schock. Zur Ermittlung des Unfallhergangs kam ein Sachverständiger der DEKRA vor Ort zum Einsatz.



