POL-HWI: Schwerer Verkehrsunfall auf der A 14

Wismar (ots) - Gegen 12:30 Uhr kam es auf der A 14, nahe der Anschlussstelle Jesendorf, zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Erkenntnisstand verlor dort ein 26-jähriger armenischer Staatsangehöriger, der mit sehr hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Wismar unterwegs war, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Sein Audi überschlug sich mehrfach, durchschlug die Außenschutzplanke und kam neben der Fahrbahn zum Stillstand. Der 26-Jährige zog sich dabei schwerste Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.



Zur Klärung des genauen Unfallherganges ordnete die Staatsanwaltschaft den Einsatz eins Sachverständigen der DEKRA an.



Die A 14 ist derzeit in Fahrtrichtung Wismar voll gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Jesendorf umgeleitet.



