POL-ANK: Arbeitsunfall in einer Biogasanlage in Klein Luckow

Jatznick (ots) - Heute Vormittag (29. Mai 2020, gegen 10.30 Uhr) kam es in einer Biogasanlage in Klein Luckow zu einem Arbeitsunfall, bei dem zwei Mitarbeiter schwer verletzt wurden.



Nach ersten Erkenntnissen befanden sich die beiden 39- und 36-jährigen deutschen Männer auf dem Foliengasspeicher, als es zu einer Verpuffung gekommen ist. Der 39-Jährige fiel dadurch elf Meter tief in die Anlage. Der 36-Jährige wurde drei Meter neben die Anlage geschleudert und fiel in eine daneben befindliche Trichteranlage. Beide Personen wurden so schwer verletzt, dass sie mit den Rettungshubschraubern in ein Krankenhaus gebracht wurden - der 39-Jährige wurde nach Greifswald, der 36-Jährige nach Berlin verbracht.



Der KDD sowie auch das Landesamt für Arbeitsschutz wurden hinzugerufen. Wie genau es zu der Verpuffung gekommen ist, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.



