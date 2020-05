POL-LWL: Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu dreisten Tankbetrüger

Stolpe/ Westmecklenburg (ots) - Die Kriminalpolizei führt Ermittlungen zu einem noch unbekannten Tankbetrüger, dem bislang 6 Fälle in Westmecklenburg vorgeworfen werden. Seit dem 11. April dieses Jahres soll der Tatverdächtige in unregelmäßigen Abständen Betrugsdelikte an Tankstellen in Wittenburg, Vellahn, Lützow, Lübtheen und Fahrbinde begangen haben. In allen Fällen betankte der Beschuldigte sein Fahrzeug mit Benzin bzw. befüllte mitgebrachte Kanister und flüchtet anschließend ohne zu bezahlen. Der dadurch entstandene Gesamtschaden soll sich bisherigen Ermittlungen zufolge auf ca. 660 Euro belaufen.



Zur Begehung der Taten benutzte der Mann in allen Fällen einen grünen PKW Audi mit falschen Kennzeichen. Die betreffenden Kennzeichen verschiedener Landkreise stammten allesamt von nicht mehr zugelassenen Fahrzeugen. Der Tatverdächtige, der augenscheinlich ca. 30 bis 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß und von kräftiger Statur ist, stammt vermutlich aus der Region Westmecklenburg. Die Kriminalpolizei im Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Stolpe (Tel. 038725/ 500) ermittelt in allen Fällen wegen Betruges und bittet um Hinweise zu diesen Vorfällen, zum PKW bzw. zum Tatverdächtigen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust Pressestelle Klaus Wiechmann Telefon: 03874/411 304 E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/4608624 OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell