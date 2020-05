POL-NB: Verkehrsunfall mit einem Quad in Middelhagen

Sassnitz (LK VR) (ots) - Am 27.05.2020 befuhr ein 69- jähriger deutscher Mann von der Insel Rügen mit einem Quad die Dorfstraße aus Alt Reddevitz kommend in Richtung Middelhagen. An der Einfahrt zur L292 kam er, nach derzeitigem Erkenntnisstand, durch überhöhte Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und fuhr in den Zaun eines Privatgrundstückes. Dabei verletzte sich der Quadfahrer so schwer, dass er mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus nach Bergen verbracht wurde. Am Quad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 8000 Euro.



