POL-NB: Brand auf der Seebrücke Sellin

Sassnitz (LK VR) (ots) - Am 27.05.2020 gegen 21:25 Uhr kam es zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz auf der Seebrücke im Ostseebad Sellin. Grund dafür war ein Brand am Geländer der Seebrücke. Eine unachtsam entsorgte Zigarette wurde durch den Wind wieder entzündet und setzte das Geländer in Brand. Dabei wurden ca. 3 Meter des Holzgeländers sowie darin verlaufende Elektrokabel beschädigt. Die FFW Sellin konnte das Feuer schnell mittels Handfeuerlöscher löschen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2000 EUR. Eine Gefahr für Personen bestand zu keinem Zeitpunkt.



