POL-LWL: Einbruch in Feuerwehrgerätehaus- Polizei sucht Zeugen

Marnitz/ Parchim (ots) - Bei einem Einbruch in das Feuerwehrgerätehaus in Marnitz haben unbekannte Täter 6 Funkgeräte sowie zwei Handleuchten gestohlen. Die Tat in der Mooster Straße ereignete sich zwischen Freitagabend und Dienstagmorgen. Dem Spurenaufkommen zufolge sind die Täter durch ein Fenster gewaltsam in das Feuerwehrhaus eingedrungen. Der durch den Diebstahl entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Im Zuge der Ermittlungen soll auch geklärt werden, inwieweit ein Zusammenhang mit einem versuchten Einbruchsdiebstahl am Wochenende ins das Feuerwehrgerätehaus in Parchim besteht. Dort versuchten Unbekannte ein Fenster aufzubrechen. Es kam zu Sachschäden. Hinweise zu beiden Vorfällen nimmt die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) entgegen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust Pressestelle Klaus Wiechmann Telefon: 03874/411 304 E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/4607139 OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell