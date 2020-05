POL-NB: Brand einer Strohmiete in Retzow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Röbel/Müritz (ots) -



Am 26.05.2019, gegen 18:30 Uhr wurde der Einsatzstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über Notruf mitgeteilt, dass in der Ortslage Retzow, gegenüber eines landwirtschaftlichen Betriebes ein Brand ausgebrochen ist. Die Rauchsäule konnte durch die Einsatzkräfte bereits auf der Anfahrt zum Einsatzort wahrgenommen werden. Beim Eintreffen der Beamten des PR Röbel und der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr brannte eine Strohmiete in voller Ausdehnung auf einer von Fläche 30 x 10 Metern. Die durch eine Plane abgedeckte Strohmiete bestand aus 750 Ballen Stroh. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Rechlin, Lärz und Krümmel waren mit ca. 35 Kameraden im Einsatz. Die Löscharbeiten werden noch die gesamte Nacht andauern. Der betroffene Landwirt unterstützte mit Teleskopladern die Brandbekämpfung. Der Sachschaden wird auf ca. 30.000,- Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes der Brandstiftung aufgenommen.



Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



