POL-HRO: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Am 26.05.2020 gegen 16:29 Uhr kam es in Hagenow zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kind, in dessen Folge das Kind schwer verletzt wurde.



Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 19-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Hyundai in Hagenow die Söringstraße in Richtung Königsstraße, als unvermittelt ein siebenjähriges Kind von dem Bürgersteig auf die Fahrbahn lief. Dem Fahrzeugführer war es nicht möglich rechtzeitig zu bremsen, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Das Kind erlitt schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche, Verletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrzeugführer und seine Beifahrerin erlitten einen Schock. Zur Ermittlung der Unfallursache kam ein Sachverständiger der DEKRA vor Ort zum Einsatz. Die Söringstraße musste für ca. drei Stunden voll gesperrt werden.



Paula von Kriegsheim Polizeikommissarin Polizeirevier Hagenow



