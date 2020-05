POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten Person aus Demmin, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.

Demmin (ots) -



Seit Sonntag, den 24.05.2020, gegen 16:30 Uhr wird der 27-jährige Herr Jürgen Frenz aus Demmin vermisst. Herr Frenz wurde vor der Johanna-Odebrecht-Stiftung in Greifswald letztmalig gesehen. Er hat sich von dort in unbekannte Richtung entfernt. Herr Frenz ist leicht intelligenzgemindert und benötigt dringend Medikamente. Der Vermisste ist 1,82m groß und von schlanker Gestalt. Er wirkt schlaksig und fällt durch einen schlurfenden Gang auf. Zur Bekleidung liegen der Polizei keine Hinweise vor. Alle Maßnahmen der Polizei haben bislang nicht zum Auffinden des jungen Mannes geführt. Die Polizei Demmin bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des vermissten Mannes machen? Hinweise nimmt die Polizei in Demmin unter Telefon 03998 254 224, im Internet unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



